Полезная информация о Гоянии
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Местное время в Гоянии
16:1909
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Гояния
|По-английски
|Goiania
|Столица региона
|Гояния является столицей региона
|Население города
|1 171 195 чел.
|Аэропорт
|Гояния GYN
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|766 м. от уровня моря
Где находится Гояния на карте
Гояния