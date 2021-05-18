Полезная информация о Гоянии

Что нужно знать о Гоянии: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Гояния, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гоянии
16:1909
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаГояния
По-английскиGoiania
Столица регионаГояния является столицей региона
Население города1 171 195 чел.
АэропортГояния GYN
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота766 м. от уровня моря

Где находится Гояния на карте

Гояния фото города
Гояния

Когда лучше лететь в Гоянию

Расписание авиа-рейсов