Всё о Гуарапуаве

Полезная информация о Гуарапуаве

Что нужно знать о Гуарапуаве: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гуарапуаве
14:3440
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаГуарапуава
По-английскиGuarapuava
Население города150 850 чел.
АэропортTancredo Thomaz Faria GPB (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота1 090 м. от уровня моря

Где находится Гуарапуава на карте