Всё об Илья-Солтейре

Полезная информация об Илья-Солтейре

Что нужно знать об Илья-Солтейре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Илья-Солтейре
14:3457
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаИлья-Солтейра
По-английскиIlha Solteira
Население города24 997 чел.
АэропортIlha Solteira ILB (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота372 м. от уровня моря

Где находится Илья-Солтейра на карте