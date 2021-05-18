Всё об Императрисе

Полезная информация об Императрисе

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Местное время в Императрисе
16:1933
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаИмператрис
По-английскиImperatriz
Население города218 106 чел.
АэропортИмператрис IMP
Часовой поясAmerica/Fortaleza
Средняя высота127 м. от уровня моря

Где находится Императрис на карте

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