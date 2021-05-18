Полезная информация об Ипатинге
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Местное время в Ипатинге
16:1938
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Ипатинга
|По-английски
|Ipatinga
|Население города
|228 746 чел.
|Аэропорт
|Ипатинга IPN
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|229 м. от уровня моря
Где находится Ипатинга на карте
Ипатинга