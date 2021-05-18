Всё об Ипатинге

Полезная информация об Ипатинге

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Местное время в Ипатинге
16:1938
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаИпатинга
По-английскиIpatinga
Население города228 746 чел.
АэропортИпатинга IPN
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота229 м. от уровня моря

Где находится Ипатинга на карте

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Ипатинга

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