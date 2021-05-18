Всё об Итаперуне

Полезная информация об Итаперуне

Что нужно знать об Итаперуне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Итаперуне
14:3515
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаИтаперуна
По-английскиItaperuna
Население города84 435 чел.
АэропортItaperuna ITP (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота123 м. от уровня моря

Где находится Итаперуна на карте