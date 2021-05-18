Полезная информация об Итапесерика-да-Серре
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Местное время в Итапесерика-да-Серре
19:4427
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Итапесерика-да-Серра
|По-английски
|Itapecerica da Serra
|Население города
|151 605 чел.
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|901 м. от уровня моря