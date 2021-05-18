Всё об Итапесерика-да-Серре

Полезная информация об Итапесерика-да-Серре

Что нужно знать об Итапесерика-да-Серре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Итапесерика-да-Серре
19:4427
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаИтапесерика-да-Серра
По-английскиItapecerica da Serra
Население города151 605 чел.
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота901 м. от уровня моря

Где находится Итапесерика-да-Серра на карте