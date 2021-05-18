Полезная информация об Итумбиаре
Что нужно знать об Итумбиаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Итумбиаре
14:3521
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Итумбиара
|По-английски
|Itumbiara
|Население города
|79 582 чел.
|Аэропорт
|Hidroeletrica ITR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|450 м. от уровня моря