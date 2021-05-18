Всё об Итумбиаре

Полезная информация об Итумбиаре

Что нужно знать об Итумбиаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Итумбиаре
14:3521
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаИтумбиара
По-английскиItumbiara
Население города79 582 чел.
АэропортHidroeletrica ITR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота450 м. от уровня моря

Где находится Итумбиара на карте