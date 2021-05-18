Полезная информация об Ижуи

Что нужно знать об Ижуи: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ижуи
14:3526
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаИжуи
По-английскиIjui
Население города71 202 чел.
АэропортJ. Batista Bos Filho Airport IJU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота329 м. от уровня моря

Где находится Ижуи на карте