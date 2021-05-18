Полезная информация об Ижуи
Что нужно знать об Ижуи: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ижуи
14:3526
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Ижуи
|По-английски
|Ijui
|Население города
|71 202 чел.
|Аэропорт
|J. Batista Bos Filho Airport IJU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|329 м. от уровня моря