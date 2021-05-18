Полезная информация о Кабу-Фриу
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Местное время в Кабу-Фриу
14:3528
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Кабу-Фриу
|По-английски
|Cabo Frio
|Население города
|108 239 чел.
|Аэропорт
|Кабу-Фриу CFB
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря
Где находится Кабу-Фриу на карте
Кабу-Фриу