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Полезная информация о Кабу-Фриу

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Местное время в Кабу-Фриу
14:3528
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаКабу-Фриу
По-английскиCabo Frio
Население города108 239 чел.
АэропортКабу-Фриу CFB
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота13 м. от уровня моря

Где находится Кабу-Фриу на карте

Кабу-Фриу фото города
Кабу-Фриу

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