Всё о Кампинасе

Полезная информация о Кампинасе

Что нужно знать о Кампинасе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кампинасе
16:1950
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаКампинас
По-английскиCampinas
Население города1 031 554 чел.
АэропортInternational CPQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота686 м. от уровня моря

Где находится Кампинас на карте