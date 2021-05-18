Полезная информация о Кампу-Гранди
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Местное время в Кампу-Гранди
13:3539
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Кампу-Гранди
|По-английски
|Campo Grande
|Столица региона
|Кампу-Гранди является столицей региона
|Население города
|729 151 чел.
|Аэропорт
|Кампу-Гранди CGR
|Часовой пояс
|America/Campo_Grande
|Средняя высота
|592 м. от уровня моря
Где находится Кампу-Гранди на карте
Кампу-Гранди