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Полезная информация о Кампу-Гранди

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Местное время в Кампу-Гранди
13:3539
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаКампу-Гранди
По-английскиCampo Grande
Столица регионаКампу-Гранди является столицей региона
Население города729 151 чел.
АэропортКампу-Гранди CGR
Часовой поясAmerica/Campo_Grande
Средняя высота592 м. от уровня моря

Где находится Кампу-Гранди на карте

Кампу-Гранди фото города
Кампу-Гранди

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