Полезная информация о Каскавеле
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Местное время в Каскавеле
16:1956
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Каскавел
|По-английски
|Cascavel
|Население города
|257 172 чел.
|Аэропорт
|Каскавел CAC
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|786 м. от уровня моря
Где находится Каскавел на карте
Каскавел