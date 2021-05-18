Всё о Каскавеле

Полезная информация о Каскавеле

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Местное время в Каскавеле
16:1956
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаКаскавел
По-английскиCascavel
Население города257 172 чел.
АэропортКаскавел CAC
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота786 м. от уровня моря

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Каскавел

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