Полезная информация о Конкордии
Что нужно знать о Конкордии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Конкордии
17:1921
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Конкордия
|По-английски
|Concordia
|Население города
|55 367 чел.
|Аэропорт
|Concordia CCI (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|592 м. от уровня моря