Всё о Конкордии

Полезная информация о Конкордии

Что нужно знать о Конкордии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Конкордии
17:1921
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаКонкордия
По-английскиConcordia
Население города55 367 чел.
АэропортConcordia CCI (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота592 м. от уровня моря

Где находится Конкордия на карте