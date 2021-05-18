Всё о Корнелиу-Прокопиу

Полезная информация о Корнелиу-Прокопиу

Что нужно знать о Корнелиу-Прокопиу: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Корнелиу-Прокопиу
17:1927
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаКорнелиу-Прокопиу
По-английскиCornelio Procopio
Население города48 487 чел.
АэропортCornelio Procopio CKO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота650 м. от уровня моря

Где находится Корнелиу-Прокопиу на карте