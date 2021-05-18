Полезная информация о Корумбе
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Местное время в Корумбе
13:3554
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Корумба
|По-английски
|Corumba
|Население города
|96 520 чел.
|Аэропорт
|Корумба CMG
|Часовой пояс
|America/Campo_Grande
|Средняя высота
|152 м. от уровня моря
Где находится Корумба на карте
Корумба