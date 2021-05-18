Всё о Крус-Алте

Полезная информация о Крус-Алте

Что нужно знать о Крус-Алте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Крус-Алте
17:1933
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаКрус-Алта
По-английскиCruz Alta
Население города65 275 чел.
АэропортCarlos Ruhl CZB (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота475 м. от уровня моря

Где находится Крус-Алта на карте