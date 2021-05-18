Полезная информация о Крус-Алте
Что нужно знать о Крус-Алте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Крус-Алте
17:1933
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Крус-Алта
|По-английски
|Cruz Alta
|Население города
|65 275 чел.
|Аэропорт
|Carlos Ruhl CZB (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|475 м. от уровня моря