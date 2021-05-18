Всё о Крузейру-ду-Суле

Полезная информация о Крузейру-ду-Суле

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Местное время в Крузейру-ду-Суле
15:1939
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаКрузейру-ду-Сул
По-английскиCruzeiro do Sul
Население города79 819 чел.
АэропортКрузейру-ду-Сул CZS
Часовой поясAmerica/Rio_Branco
Средняя высота195 м. от уровня моря

Где находится Крузейру-ду-Сул на карте

Крузейру-ду-Сул фото города
Крузейру-ду-Сул

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