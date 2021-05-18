Полезная информация о Крузейру-ду-Суле
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Местное время в Крузейру-ду-Суле
15:1939
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Крузейру-ду-Сул
|По-английски
|Cruzeiro do Sul
|Население города
|79 819 чел.
|Аэропорт
|Крузейру-ду-Сул CZS
|Часовой пояс
|America/Rio_Branco
|Средняя высота
|195 м. от уровня моря
Где находится Крузейру-ду-Сул на карте
Крузейру-ду-Сул