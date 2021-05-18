Полезная информация о Куябе

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Местное время в Куябе
16:1945
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаКуяба
По-английскиCuiaba
Столица регионаКуяба является столицей региона
Население города521 934 чел.
АэропортКуяба CGB
Часовой поясAmerica/Cuiaba
Средняя высота193 м. от уровня моря

Где находится Куяба на карте

Куяба фото города
Куяба

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