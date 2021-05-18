Полезная информация о Куябе
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Местное время в Куябе
16:1945
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Куяба
|По-английски
|Cuiaba
|Столица региона
|Куяба является столицей региона
|Население города
|521 934 чел.
|Аэропорт
|Куяба CGB
|Часовой пояс
|America/Cuiaba
|Средняя высота
|193 м. от уровня моря
Где находится Куяба на карте
Куяба