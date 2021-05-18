Полезная информация о Лажисе

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Местное время в Лажисе
17:1951
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаЛажис
По-английскиLages
Население города164 676 чел.
АэропортЛажис LAJ
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота917 м. от уровня моря

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