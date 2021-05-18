Полезная информация о Макапе
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Местное время в Макапе
16:2008
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Макапа
|По-английски
|Macapa
|Столица региона
|Макапа является столицей региона
|Население города
|338 936 чел.
|Аэропорт
|Макапа MCP
|Часовой пояс
|America/Belem
|Средняя высота
|17 м. от уровня моря
Где находится Макапа на карте
Макапа