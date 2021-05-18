Полезная информация о Макапе

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Местное время в Макапе
16:2008
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаМакапа
По-английскиMacapa
Столица регионаМакапа является столицей региона
Население города338 936 чел.
АэропортМакапа MCP
Часовой поясAmerica/Belem
Средняя высота17 м. от уровня моря

Где находится Макапа на карте

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Макапа

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