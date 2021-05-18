Полезная информация о Манаусе

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Местное время в Манаусе
13:3605
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаМанаус
По-английскиManaus
Столица регионаМанаус является столицей региона
Население города1 598 210 чел.
АэропортМанаус MAO
Часовой поясAmerica/Manaus
Средняя высота20 м. от уровня моря

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