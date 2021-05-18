Полезная информация о Манаусе
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Местное время в Манаусе
13:3605
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Манаус
|По-английски
|Manaus
|Столица региона
|Манаус является столицей региона
|Население города
|1 598 210 чел.
|Аэропорт
|Манаус MAO
|Часовой пояс
|America/Manaus
|Средняя высота
|20 м. от уровня моря
Где находится Манаус на карте
Манаус