Полезная информация о Масейо
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Местное время в Масейо
14:3608
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Масейо
|По-английски
|Maceio
|Столица региона
|Масейо является столицей региона
|Население города
|954 991 чел.
|Аэропорт
|Масейо MCZ
|Часовой пояс
|America/Maceio
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря
Где находится Масейо на карте
Масейо