Полезная информация о Масейо

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Местное время в Масейо
14:3608
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаМасейо
По-английскиMaceio
Столица регионаМасейо является столицей региона
Население города954 991 чел.
АэропортМасейо MCZ
Часовой поясAmerica/Maceio
Средняя высота11 м. от уровня моря

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