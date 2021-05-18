Всё о Монти-Алегри

Полезная информация о Монти-Алегри

Что нужно знать о Монти-Алегри: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Монти-Алегри
14:3614
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаМонти-Алегри
По-английскиMonte Alegre
Население города22 840 чел.
АэропортMonte Alegre MTE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Santarem
Средняя высота57 м. от уровня моря

Где находится Монти-Алегри на карте