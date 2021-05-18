Полезная информация о Монтис-Кларусе
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Местное время в Монтис-Кларусе
14:3620
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Монтис-Кларус
|По-английски
|Montes Claros
|Население города
|332 379 чел.
|Аэропорт
|Монтис-Кларус MOC
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|686 м. от уровня моря
Где находится Монтис-Кларус на карте
Монтис-Кларус