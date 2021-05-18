Всё о Монтис-Кларусе

Полезная информация о Монтис-Кларусе

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Местное время в Монтис-Кларусе
14:3620
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаМонтис-Кларус
По-английскиMontes Claros
Население города332 379 чел.
АэропортМонтис-Кларус MOC
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота686 м. от уровня моря

Где находится Монтис-Кларус на карте

Монтис-Кларус фото города
Монтис-Кларус

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