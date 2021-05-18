Полезная информация о Мосоро

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Местное время в Мосоро
14:3626
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаМосоро
По-английскиMossoro
Население города202 005 чел.
АэропортDixsept Rosado MVF
Часовой поясAmerica/Fortaleza
Средняя высота24 м. от уровня моря

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Мосоро

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