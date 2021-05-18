Полезная информация о Мосоро
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Местное время в Мосоро
14:3626
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Мосоро
|По-английски
|Mossoro
|Население города
|202 005 чел.
|Аэропорт
|Dixsept Rosado MVF
|Часовой пояс
|America/Fortaleza
|Средняя высота
|24 м. от уровня моря
Где находится Мосоро на карте
Мосоро