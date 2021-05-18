Полезная информация о Натале

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Местное время в Натале
16:2014
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаНатал
По-английскиNatal
Столица регионаНатал является столицей региона
Население города763 043 чел.
АэропортАвгусто Северо NAT
Часовой поясAmerica/Fortaleza
Средняя высота32 м. от уровня моря

Где находится Натал на карте

Натал фото города
Натал

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