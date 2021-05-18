Полезная информация о Натале

Что нужно знать о Натале: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Августо Северо, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится