Всё о Навегантисе

Полезная информация о Навегантисе

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Местное время в Навегантисе
14:3628
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаНавегантис
По-английскиNavegantes
Население города47 781 чел.
АэропортНавегантес NVT
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Навегантис на карте

Навегантис фото города
Навегантис

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