Полезная информация о Навегантисе
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Местное время в Навегантисе
14:3628
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Навегантис
|По-английски
|Navegantes
|Население города
|47 781 чел.
|Аэропорт
|Навегантес NVT
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря
Где находится Навегантис на карте
Навегантис