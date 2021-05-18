Всё об Ору-Прету-ду-Уэсти

Полезная информация об Ору-Прету-ду-Уэсти

Что нужно знать об Ору-Прету-ду-Уэсти: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ору-Прету-ду-Уэсти
18:5436
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаОру-Прету-ду-Уэсти
По-английскиOuro Preto do Oeste
Население города26 683 чел.
Часовой поясAmerica/Porto_Velho
Средняя высота214 м. от уровня моря

Где находится Ору-Прету-ду-Уэсти на карте