Полезная информация об Ору-Прету-ду-Уэсти
Что нужно знать об Ору-Прету-ду-Уэсти: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ору-Прету-ду-Уэсти
18:5436
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Ору-Прету-ду-Уэсти
|По-английски
|Ouro Preto do Oeste
|Население города
|26 683 чел.
|Часовой пояс
|America/Porto_Velho
|Средняя высота
|214 м. от уровня моря