Полезная информация о Паранагуе
Что нужно знать о Паранагуе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Паранагуе
14:3649
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Паранагуа
|По-английски
|Paranagua
|Население города
|141 013 чел.
|Аэропорт
|Paranagua PNG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря