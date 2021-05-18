Всё о Паранагуе

Полезная информация о Паранагуе

Что нужно знать о Паранагуе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Паранагуе
14:3649
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаПаранагуа
По-английскиParanagua
Население города141 013 чел.
АэропортParanagua PNG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Паранагуа на карте