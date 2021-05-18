Всё о Паринтинсе

Полезная информация о Паринтинсе

Что нужно знать о Паринтинсе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Паринтинсе
13:3700
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаПаринтинса
По-английскиParintins
Население города64 428 чел.
АэропортParintins PIN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Manaus
Средняя высота17 м. от уровня моря

Где находится Паринтинса на карте