Полезная информация о Паринтинсе
Что нужно знать о Паринтинсе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Паринтинсе
13:3700
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Паринтинса
|По-английски
|Parintins
|Население города
|64 428 чел.
|Аэропорт
|Parintins PIN (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Manaus
|Средняя высота
|17 м. от уровня моря