Всё о Парнаибе

Полезная информация о Парнаибе

Что нужно знать о Парнаибе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Парнаибе
17:2005
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаПарнаиба
По-английскиParnaiba
Население города138 008 чел.
АэропортSantos Dumont PHB (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Fortaleza
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Парнаиба на карте