Полезная информация о Парнаибе
Что нужно знать о Парнаибе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Парнаибе
17:2005
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Парнаиба
|По-английски
|Parnaiba
|Население города
|138 008 чел.
|Аэропорт
|Santos Dumont PHB (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Fortaleza
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря