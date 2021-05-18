Всё о Пату-Бранку

Полезная информация о Пату-Бранку

Что нужно знать о Пату-Бранку: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пату-Бранку
14:3706
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаПату-Бранку
По-английскиPato Branco
Население города65 754 чел.
АэропортPato Branco PTO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота769 м. от уровня моря

Где находится Пату-Бранку на карте