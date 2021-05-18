Всё о Патус-ди-Минасе

Полезная информация о Патус-ди-Минасе

Что нужно знать о Патус-ди-Минасе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Патус-ди-Минасе
17:2017
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаПатус-ди-Минас
По-английскиPatos de Minas
Население города126 234 чел.
АэропортPatos De Minas POJ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота842 м. от уровня моря

Где находится Патус-ди-Минас на карте