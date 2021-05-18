Всё о Паулу-Афонсу

Полезная информация о Паулу-Афонсу

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Местное время в Паулу-Афонсу
17:2023
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаПаулу-Афонсу
По-английскиPaulo Afonso
Население города85 350 чел.
АэропортПаулу-Афонсу PAV
Часовой поясAmerica/Bahia
Средняя высота245 м. от уровня моря

Где находится Паулу-Афонсу на карте

Паулу-Афонсу фото города
Паулу-Афонсу

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