Полезная информация о Паулу-Афонсу

Что нужно знать о Паулу-Афонсу: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Паулу-Афонсу, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится