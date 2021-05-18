Полезная информация о Паулу-Афонсу
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Местное время в Паулу-Афонсу
17:2023
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Паулу-Афонсу
|По-английски
|Paulo Afonso
|Население города
|85 350 чел.
|Аэропорт
|Паулу-Афонсу PAV
|Часовой пояс
|America/Bahia
|Средняя высота
|245 м. от уровня моря
Где находится Паулу-Афонсу на карте
Паулу-Афонсу