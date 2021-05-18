Всё о Пелотасе

Полезная информация о Пелотасе

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Местное время в Пелотасе
14:3712
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаПелотас
По-английскиPelotas
Население города320 674 чел.
АэропортПелотас PET
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота6 м. от уровня моря

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