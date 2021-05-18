Полезная информация о Пелотасе
Что нужно знать о Пелотасе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Пелотас, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пелотасе
14:3712
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Пелотас
|По-английски
|Pelotas
|Население города
|320 674 чел.
|Аэропорт
|Пелотас PET
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря
Где находится Пелотас на карте
Пелотас