Всё о Понта-Гросе

Полезная информация о Понта-Гросе

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Местное время в Понта-Гросе
17:2035
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаПонта-Гроса
По-английскиPonta Grossa
Население города292 177 чел.
АэропортПонта-Гросса PGZ
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота954 м. от уровня моря

Где находится Понта-Гроса на карте

Понта-Гроса фото города
Понта-Гроса

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