Полезная информация о Понта-Гросе
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Местное время в Понта-Гросе
17:2035
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Понта-Гроса
|По-английски
|Ponta Grossa
|Население города
|292 177 чел.
|Аэропорт
|Понта-Гросса PGZ
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|954 м. от уровня моря
Где находится Понта-Гроса на карте
Понта-Гроса