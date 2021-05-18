Всё о Понта-Поране

Полезная информация о Понта-Поране

Что нужно знать о Понта-Поране: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Понта-Поране
13:3730
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаПонта-Поран
По-английскиPonta Pora
Население города55 763 чел.
АэропортInternational PMG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Campo_Grande
Средняя высота659 м. от уровня моря

Где находится Понта-Поран на карте