Полезная информация о Понта-Поране
Что нужно знать о Понта-Поране: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Понта-Поране
13:3730
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Понта-Поран
|По-английски
|Ponta Pora
|Население города
|55 763 чел.
|Аэропорт
|International PMG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Campo_Grande
|Средняя высота
|659 м. от уровня моря