Полезная информация о Порту-Алегри
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Местное время в Порту-Алегри
17:2041
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Порту-Алегри
|По-английски
|Porto Alegre
|Столица региона
|Порту-Алегри является столицей региона
|Население города
|1 372 741 чел.
|Аэропорт
|Салгадо Фило POA
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря
Где находится Порту-Алегри на карте
Порту-Алегри