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Полезная информация о Порту-Алегри

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Местное время в Порту-Алегри
17:2041
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаПорту-Алегри
По-английскиPorto Alegre
Столица регионаПорту-Алегри является столицей региона
Население города1 372 741 чел.
АэропортСалгадо Фило POA
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Порту-Алегри на карте

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