Всё о Порту-Сегуру

Полезная информация о Порту-Сегуру

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Местное время в Порту-Сегуру
14:3736
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаПорту-Сегуру
По-английскиPorto Seguro
Население города123 173 чел.
АэропортПорту-Сегуру BPS
Часовой поясAmerica/Bahia
Средняя высота4 м. от уровня моря

Где находится Порту-Сегуру на карте

Порту-Сегуру фото города
Порту-Сегуру

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