Полезная информация о Порту-Сегуру
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Местное время в Порту-Сегуру
14:3736
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Порту-Сегуру
|По-английски
|Porto Seguro
|Население города
|123 173 чел.
|Аэропорт
|Порту-Сегуру BPS
|Часовой пояс
|America/Bahia
|Средняя высота
|4 м. от уровня моря
Где находится Порту-Сегуру на карте
Порту-Сегуру