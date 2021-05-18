Полезная информация о Порту-Велью
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Местное время в Порту-Велью
13:3742
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Порту-Велью
|По-английски
|Porto Velho
|Столица региона
|Порту-Велью является столицей региона
|Население города
|306 180 чел.
|Аэропорт
|Порту-Велью PVH
|Часовой пояс
|America/Porto_Velho
|Средняя высота
|90 м. от уровня моря
Где находится Порту-Велью на карте
Порту-Велью