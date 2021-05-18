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Полезная информация о Порту-Велью

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Местное время в Порту-Велью
13:3742
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаПорту-Велью
По-английскиPorto Velho
Столица регионаПорту-Велью является столицей региона
Население города306 180 чел.
АэропортПорту-Велью PVH
Часовой поясAmerica/Porto_Velho
Средняя высота90 м. от уровня моря

Где находится Порту-Велью на карте

Порту-Велью фото города
Порту-Велью

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