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Полезная информация о Президенти-Пруденти

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Местное время в Президенти-Пруденти
16:2044
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаПрезиденти-Пруденти
По-английскиPresidente Prudente
Население города209 502 чел.
АэропортПрезиденти-Пруденти PPB
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота462 м. от уровня моря

Где находится Президенти-Пруденти на карте

Президенти-Пруденти фото города
Президенти-Пруденти

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