Полезная информация о Президенти-Пруденти
Что нужно знать о Президенти-Пруденти: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Президенти-Пруденти, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Президенти-Пруденти
16:2044
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Президенти-Пруденти
|По-английски
|Presidente Prudente
|Население города
|209 502 чел.
|Аэропорт
|Президенти-Пруденти PPB
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|462 м. от уровня моря
Где находится Президенти-Пруденти на карте
Президенти-Пруденти