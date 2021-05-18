Полезная информация о Ресифи

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Местное время в Ресифи
16:2050
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаРесифи
По-английскиRecife
Столица регионаРесифи является столицей региона
Население города1 478 098 чел.
АэропортЖилберто Фрейре REC
Часовой поясAmerica/Recife
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Ресифи на карте

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Ресифи

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