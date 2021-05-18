Полезная информация о Ресифи
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Местное время в Ресифи
16:2050
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Ресифи
|По-английски
|Recife
|Столица региона
|Ресифи является столицей региона
|Население города
|1 478 098 чел.
|Аэропорт
|Жилберто Фрейре REC
|Часовой пояс
|America/Recife
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря
Где находится Ресифи на карте
Ресифи