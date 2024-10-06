Встретим вас у аэропорта Рио-де-Жанейро и доставим в отель. Сразу после размещения в номерах вы познакомитесь с визитной карточкой города — возвышающейся на вершине горы статуей Иисуса Христа. Здесь чувствуется особенная атмосфера и получаются красивые кадры, а город виден как на ладони.

Затем спустимся к сердцу Рио. Будем гулять по узким улочками исторического района Санта-Тереза, рассматривая домики в колониальном стиле и колоритные кафе. Здесь вы сможете узнать о прошлом мегаполиса и попробовать бразильскую кухню.