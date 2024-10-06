Первые дни тура пройдут в Рио-де-Жанейро и будут наполнены разнообразными впечатлениями: вы увидите знаменитую статую Иисуса Христа, покатаетесь на пароме по
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. 2-местное размещение в отелях 4*: Novotel Río de Janeiro Leme (Рио-де-Жанейро), JL Ноtel by Bourbon (Игуасу), Principado Downtown (Буэнос-Айрес).
*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Легковой автомобиль или микроавтобус, в зависимости от количества участников.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Визы. Гражданам России не требуются.
Программа тура по дням
Прибытие в Бразилию, первая встреча с Рио
Встретим вас у аэропорта Рио-де-Жанейро и доставим в отель. Сразу после размещения в номерах вы познакомитесь с визитной карточкой города — возвышающейся на вершине горы статуей Иисуса Христа. Здесь чувствуется особенная атмосфера и получаются красивые кадры, а город виден как на ладони.
Затем спустимся к сердцу Рио. Будем гулять по узким улочками исторического района Санта-Тереза, рассматривая домики в колониальном стиле и колоритные кафе. Здесь вы сможете узнать о прошлом мегаполиса и попробовать бразильскую кухню.
Природа Рио-де-Жанейро
Утром поедем к Сахарной голове — горе Пан-ди-Асукар, получившей своё название из-за необычной формы. Вы полюбуетесь панорамами Рио-де-Жанейро с вершины и погуляете по району Урка у подножия.
Затем посетим Ботанический сад, одно из главных природных украшений города. Это живописное местечко богато тропическими деревьями и благоухающими цветами, среди которых обитают обезьянки, птицы, бабочки.
Водная прогулка, полёт на вертолёте
Это день ярких впечатлений. Всей группой мы взойдём на борт парома и отправимся исследовать крупнейшую в мире реку Амазонку. Затем последует ещё более головокружительная часть программы — полёт над Рио на вертолёте. Предварительно вам проведут инструктаж, а за штурвалом будет настоящий ас своего дела.
Фавелы, пляжный отдых
В первой половине дня мы посетим знаменитые фавелы, где вы узнаете историю зарождения и развития бразильских трущоб и посмотрите на жизнь их обитателей изнутри. А после прогулки по району бедняков вас ждёт контрастный отдых — релакс на белоснежном пляже Копакабана.
Навстречу водопадам
Сегодня вы попрощаетесь с Рио-де-Жанейро. Далее — трансфер к границе с Аргентиной и двухчасовой перелёт к водопадам Игуасу. После размещения в отеле — самостоятельный отдых.
Отдых у Игуасу, перелёт в Буэнос-Айрес
Водопады Игуасу (всего их 275 штук) одни из самых больших и красивых в мире. Они раскинулись на заповедной территории, которая принадлежит Бразилии и Аргентине и охраняется ЮНЕСКО.
Мы будем много гулять посреди джунглей и любоваться мощными потоками воды, с высоты низвергающимися в скальные котловины. Тут же вы сможете пересечь бразильско-парагвайско-аргентинскую границу. Затем вечерним рейсом доберёмся до Буэнос-Айреса.
Прогулки по аргентинской столице
Начнём знакомство с сердцем Аргентины — Буэнос-Айресом, который называют латиноамериканским Парижем. Вы погуляете вдоль разноцветных домиков в районе Ла-Бока, заглянете в аристократичный квартал Реколета с французской архитектурой, пройдётесь по паркам Палермо, увидите один из красивейших книжных магазинов страны. Вечер проведём, любуясь чувственными движениями жаркого танго.
Продолжение экскурсий по Буэнос-Айресу
Продолжим променад по аргентинской столице посещением кладбища Реколета. Здесь похоронены президенты, нобелевские лауреаты и многие другие знаменитые личности, а некоторые погребения признаны историческими памятниками.
Дальнейший маршрут будет связан с именем Эвы Перон. Вы узнаете об истории любви президентской четы, посетите музей первой леди и услышите жуткий рассказ о злоключениях её тела после смерти.
После обеда вы увидите статую Диего Марадоны и сделаете яркие фото на фоне работ известного художника Даниэля Санторо. Вечер проведём в районе Палермо-Сохо — гастрономическом и барном раю Буэнос-Айреса.
Завершение аргентинского променада
Утро посвятим интересной теме — латиноамериканскому национал-социализму. Вы побываете на стадионе, где проходили многотысячные митинги, и пообедаете в любимом ресторане немецкого военного преступника.
Затем отправимся на шопинг в Сан-Тельмо — исторический район с мощёными брусчаткой улочками, старинными домами, антикварными лавками и толпами иностранцев. Завершим поездку ужином в респектабельном квартале Пуэрто-Мадеро.
Возвращение домой
Утром — освобождение номеров и трансфер к аэропорту на обратный рейс.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$5 500
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропортов
- Трансферы по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
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- Перелёты Рио-де-Жанейро - Игуасу - Буэнос-Айрес
- Полёт на вертолёте
- Прогулка на пароме
- Танго-шоу
Что не входит в цену
- Международный перелёт в Рио-де-Жанейро
- Международный перелёт из Буэнос-Айреса
- Обеды и ужины