В ритме латины и танго: красочное путешествие из Бразилии в Аргентину

Пересечь Амазонку на пароме, взлететь над Рио на вертолёте, посетить фавелы и танго-шоу
Откройте Южную Америку с нами и сравните две контрастные культуры.

Первые дни тура пройдут в Рио-де-Жанейро и будут наполнены разнообразными впечатлениями: вы увидите знаменитую статую Иисуса Христа, покатаетесь на пароме по
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Амазонке, осмотрите город с борта вертолёта, побродите по фавелам и позагораете на пляже Копакабана.

По пути в Аргентину вы ненадолго задержитесь у водопадов Игуасу, которые входят в число самых больших и красивых в мире.

Вторая часть путешествия посвящена Буэнос-Айресу, где вас ждут жаркое танго-шоу, прогулки по кладбищу Реколета, знакомство с биографией Эвы Перон и многое другое.

В ритме латины и танго: красочное путешествие из Бразилии в Аргентину
В ритме латины и танго: красочное путешествие из Бразилии в Аргентину
В ритме латины и танго: красочное путешествие из Бразилии в Аргентину
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. 2-местное размещение в отелях 4*: Novotel Río de Janeiro Leme (Рио-де-Жанейро), JL Ноtel by Bourbon (Игуасу), Principado Downtown (Буэнос-Айрес).

*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Легковой автомобиль или микроавтобус, в зависимости от количества участников.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Визы. Гражданам России не требуются.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Бразилию, первая встреча с Рио

Встретим вас у аэропорта Рио-де-Жанейро и доставим в отель. Сразу после размещения в номерах вы познакомитесь с визитной карточкой города — возвышающейся на вершине горы статуей Иисуса Христа. Здесь чувствуется особенная атмосфера и получаются красивые кадры, а город виден как на ладони.

Затем спустимся к сердцу Рио. Будем гулять по узким улочками исторического района Санта-Тереза, рассматривая домики в колониальном стиле и колоритные кафе. Здесь вы сможете узнать о прошлом мегаполиса и попробовать бразильскую кухню.

Прибытие в Бразилию, первая встреча с РиоПрибытие в Бразилию, первая встреча с РиоПрибытие в Бразилию, первая встреча с РиоПрибытие в Бразилию, первая встреча с РиоПрибытие в Бразилию, первая встреча с РиоПрибытие в Бразилию, первая встреча с РиоПрибытие в Бразилию, первая встреча с РиоПрибытие в Бразилию, первая встреча с РиоПрибытие в Бразилию, первая встреча с РиоПрибытие в Бразилию, первая встреча с Рио
2 день

Природа Рио-де-Жанейро

Утром поедем к Сахарной голове — горе Пан-ди-Асукар, получившей своё название из-за необычной формы. Вы полюбуетесь панорамами Рио-де-Жанейро с вершины и погуляете по району Урка у подножия.

Затем посетим Ботанический сад, одно из главных природных украшений города. Это живописное местечко богато тропическими деревьями и благоухающими цветами, среди которых обитают обезьянки, птицы, бабочки.

Природа Рио-де-ЖанейроПрирода Рио-де-ЖанейроПрирода Рио-де-ЖанейроПрирода Рио-де-ЖанейроПрирода Рио-де-ЖанейроПрирода Рио-де-Жанейро
3 день

Водная прогулка, полёт на вертолёте

Это день ярких впечатлений. Всей группой мы взойдём на борт парома и отправимся исследовать крупнейшую в мире реку Амазонку. Затем последует ещё более головокружительная часть программы — полёт над Рио на вертолёте. Предварительно вам проведут инструктаж, а за штурвалом будет настоящий ас своего дела.

Водная прогулка, полёт на вертолётеВодная прогулка, полёт на вертолётеВодная прогулка, полёт на вертолётеВодная прогулка, полёт на вертолётеВодная прогулка, полёт на вертолётеВодная прогулка, полёт на вертолёте
4 день

Фавелы, пляжный отдых

В первой половине дня мы посетим знаменитые фавелы, где вы узнаете историю зарождения и развития бразильских трущоб и посмотрите на жизнь их обитателей изнутри. А после прогулки по району бедняков вас ждёт контрастный отдых — релакс на белоснежном пляже Копакабана.

Фавелы, пляжный отдыхФавелы, пляжный отдыхФавелы, пляжный отдыхФавелы, пляжный отдыхФавелы, пляжный отдыхФавелы, пляжный отдых
5 день

Навстречу водопадам

Сегодня вы попрощаетесь с Рио-де-Жанейро. Далее — трансфер к границе с Аргентиной и двухчасовой перелёт к водопадам Игуасу. После размещения в отеле — самостоятельный отдых.

Навстречу водопадамНавстречу водопадамНавстречу водопадамНавстречу водопадамНавстречу водопадамНавстречу водопадамНавстречу водопадам
6 день

Отдых у Игуасу, перелёт в Буэнос-Айрес

Водопады Игуасу (всего их 275 штук) одни из самых больших и красивых в мире. Они раскинулись на заповедной территории, которая принадлежит Бразилии и Аргентине и охраняется ЮНЕСКО.

Мы будем много гулять посреди джунглей и любоваться мощными потоками воды, с высоты низвергающимися в скальные котловины. Тут же вы сможете пересечь бразильско-парагвайско-аргентинскую границу. Затем вечерним рейсом доберёмся до Буэнос-Айреса.

Отдых у Игуасу, перелёт в Буэнос-АйресОтдых у Игуасу, перелёт в Буэнос-АйресОтдых у Игуасу, перелёт в Буэнос-АйресОтдых у Игуасу, перелёт в Буэнос-АйресОтдых у Игуасу, перелёт в Буэнос-АйресОтдых у Игуасу, перелёт в Буэнос-Айрес
7 день

Прогулки по аргентинской столице

Начнём знакомство с сердцем Аргентины — Буэнос-Айресом, который называют латиноамериканским Парижем. Вы погуляете вдоль разноцветных домиков в районе Ла-Бока, заглянете в аристократичный квартал Реколета с французской архитектурой, пройдётесь по паркам Палермо, увидите один из красивейших книжных магазинов страны. Вечер проведём, любуясь чувственными движениями жаркого танго.

Прогулки по аргентинской столицеПрогулки по аргентинской столицеПрогулки по аргентинской столицеПрогулки по аргентинской столицеПрогулки по аргентинской столицеПрогулки по аргентинской столицеПрогулки по аргентинской столицеПрогулки по аргентинской столицеПрогулки по аргентинской столицеПрогулки по аргентинской столице
8 день

Продолжение экскурсий по Буэнос-Айресу

Продолжим променад по аргентинской столице посещением кладбища Реколета. Здесь похоронены президенты, нобелевские лауреаты и многие другие знаменитые личности, а некоторые погребения признаны историческими памятниками.

Дальнейший маршрут будет связан с именем Эвы Перон. Вы узнаете об истории любви президентской четы, посетите музей первой леди и услышите жуткий рассказ о злоключениях её тела после смерти.

После обеда вы увидите статую Диего Марадоны и сделаете яркие фото на фоне работ известного художника Даниэля Санторо. Вечер проведём в районе Палермо-Сохо — гастрономическом и барном раю Буэнос-Айреса.

Продолжение экскурсий по Буэнос-АйресуПродолжение экскурсий по Буэнос-АйресуПродолжение экскурсий по Буэнос-АйресуПродолжение экскурсий по Буэнос-АйресуПродолжение экскурсий по Буэнос-АйресуПродолжение экскурсий по Буэнос-Айресу
9 день

Завершение аргентинского променада

Утро посвятим интересной теме — латиноамериканскому национал-социализму. Вы побываете на стадионе, где проходили многотысячные митинги, и пообедаете в любимом ресторане немецкого военного преступника.

Затем отправимся на шопинг в Сан-Тельмо — исторический район с мощёными брусчаткой улочками, старинными домами, антикварными лавками и толпами иностранцев. Завершим поездку ужином в респектабельном квартале Пуэрто-Мадеро.

Завершение аргентинского променадаЗавершение аргентинского променадаЗавершение аргентинского променадаЗавершение аргентинского променадаЗавершение аргентинского променада
10 день

Возвращение домой

Утром — освобождение номеров и трансфер к аэропорту на обратный рейс.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$5 500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Перелёты Рио-де-Жанейро - Игуасу - Буэнос-Айрес
  • Полёт на вертолёте
  • Прогулка на пароме
  • Танго-шоу
Что не входит в цену
  • Международный перелёт в Рио-де-Жанейро
  • Международный перелёт из Буэнос-Айреса
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Буэнос-Айреса, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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