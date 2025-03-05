Бразилия от и до: 4 штата и карнавал в Рио-де-Жанейро

Побывать на Игуасу, погулять по джунглям Амазонии и посмотреть выступления лучших школ самбы
Отправляемся в большое путешествие по всей Бразилии! Мы доберёмся почти до экватора и окажемся в объятиях тропических джунглей Амазонки. Погрузимся в колорит Рио-де-Жанейро и Салвадора — бывшей столицы. Пересечём саванну
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на джипах и искупаемся в уникальных источниках, не имеющих аналогов в мире.

Посмотрим на водопады Игуасу с бразильской и аргентинской сторон и проведём ночь в единственном отеле, который находится прямо на территории национального парка. А искр и ритмов в наше приключение добавит карнавал — самое грандиозное шоу планеты.

Бразилия от и до: 4 штата и карнавал в Рио-де-Жанейро
Бразилия от и до: 4 штата и карнавал в Рио-де-Жанейро
Бразилия от и до: 4 штата и карнавал в Рио-де-Жанейро
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте необходимо будет оплатить ещё часть предоплаты.

Проживание. В отелях 4* и 5* и гостевых домиках: Arena Leme Hotel 4*, Hotels Millenium 4*, Bahiacafe hotel 3*, Hplus Hotel Palmas 5*. Hotel das Cataratas 5*. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, полноценное питание во время экспедиции в «Халапао» (2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина, исключение — напитки), полноценное питание во время экспедиции на Амазонку (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин). Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes Sprinter, Peugeot Boxer, Mitsubishi 4×4.

Дети. Без детей. Возраст участников 18+.

Уровень сложности. В туре запланированы несложные пешие прогулки по городу и горной местности, а также переезды на джипе по бездорожью в парке «Халапао» (максимум 4-5 часов в день).

Виза. Для граждан РФ виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, отдых в отеле, прогулка по Копакабане

Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель с видом на Атлантический океан. Вы отдохнёте после длительного перелёта, а ближе к вечеру прогуляемся по белоснежному песку Копакабаны — самого знаменитого пляжа Бразилии.

Встреча, отдых в отеле, прогулка по КопакабанеВстреча, отдых в отеле, прогулка по КопакабанеВстреча, отдых в отеле, прогулка по КопакабанеВстреча, отдых в отеле, прогулка по КопакабанеВстреча, отдых в отеле, прогулка по КопакабанеВстреча, отдых в отеле, прогулка по КопакабанеВстреча, отдых в отеле, прогулка по Копакабане
2 день

Прогулки по Рио-де-Жанейро

Взбодрившись ароматным бразильским кофе, отправляемся знакомиться с историческим и культурным наследием Рио-де-Жанейро. Полюбуемся мозаичной плиткой на лестнице Селарона и прокатимся на жёлтом трамвайчике по живописному району Санта-Тереза в центре города. Заглянем в Португальскую королевскую библиотеку, которая часто появлялась в различных фильмах, а в 2014 году была названа четвёртой по красоте среди библиотек мира.

Во второй половине дня посетим главный богемный район Лапа с колониальными особняками, барами и ресторанами — насладимся архитектурой и послушаем доносящуюся отовсюду музыку на любой вкус — от самбы до современного фанка.

Прогулки по Рио-де-ЖанейроПрогулки по Рио-де-ЖанейроПрогулки по Рио-де-ЖанейроПрогулки по Рио-де-Жанейро
3 день

Педра-де-Телеграфо, дикие пляжи, скала Педра-ду-Понтал

В этот день встанем пораньше, чтобы прогуляться по лесу до знаменитого у любителей фотографий камня Телеграф — горы Педра-де-Телеграфо. На нём можно сфотографироваться так, будто вы висите высоко над пропастью, хотя на самом деле расстояние от камня до земли — не больше метра. Создадим здесь свои впечатляющие кадры. (Для подъёма достаточно быть в хорошей физической форме, специальная подготовка не требуется. В зависимости от темпа группы, нам потребуется 40-60 минут, чтобы добраться до вершины).

После спустимся в западную часть города ради изумительных мест «для своих»: пляжи Праинья и Грумари, со всех сторон зажатые зелёными холмами национального парка, по-настоящему дикие — сюда не ходит даже общественный транспорт.

Затем остановимся в районе Рекрейо, чтобы посмотреть на местную знаменитость — огромное скальное образование Педра-ду-Понтал. Во время отлива океан «расступается» и образует тонкую песчаную тропинку к материку. Поднимемся на камень и полюбуемся фантастическим видом.

Педра-де-Телеграфо, дикие пляжи, скала Педра-ду-ПонталПедра-де-Телеграфо, дикие пляжи, скала Педра-ду-ПонталПедра-де-Телеграфо, дикие пляжи, скала Педра-ду-ПонталПедра-де-Телеграфо, дикие пляжи, скала Педра-ду-Понтал
4 день

Статуя Христа-Искупителя, Ботанический сад, веселье карнавала

Утром полюбуемся поразительным ландшафтом Рио: холмами, поросшими буйной зеленью, живописными пляжами и бухтами. На комфортном микроавтобусе поднимемся на гору Корковаду: проедем через лес Тижука и окажемся у главного символа города — статуи Христа-Искупителя, раскинувшего свои объятия.

Затем прогуляемся по Ботаническому саду, похожему на тропический лес: здесь высажено около 7 тысяч растений, одних только пальм — больше 900 сортов. Насладимся видами гигантского бамбукового леса, прудов и озёр с цветущими лилиями, сможем увидеть разных пернатых и скачущих по веткам капуцинов.

А уже вечером отправимся на карнавал! Мы окажемся на трибунах на улице Самбодром, откуда нам откроется великолепный обзор на весь парад. Карнавал в Рио — это не только самый большой карнавал в мире, но и эталон, с которым сравниваются все остальные подобные мероприятия. Вас ждут выступления шести лучших школ самбы, ритмичная музыка и тысячи танцоров в головокружительных нарядах. Веселье продлится до рассвета!

Статуя Христа-Искупителя, Ботанический сад, веселье карнавалаСтатуя Христа-Искупителя, Ботанический сад, веселье карнавалаСтатуя Христа-Искупителя, Ботанический сад, веселье карнавалаСтатуя Христа-Искупителя, Ботанический сад, веселье карнавалаСтатуя Христа-Искупителя, Ботанический сад, веселье карнавалаСтатуя Христа-Искупителя, Ботанический сад, веселье карнавалаСтатуя Христа-Искупителя, Ботанический сад, веселье карнавала
5 день

Перелёт в Манаус

Хорошенько выспавшись, после обеда едем в аэропорт и летим практически на экватор — в город в Манаус (штат Амазонас). Нас ждут густые джунгли, водные тропинки-притоки величественной Амазонки и необычные растения в уникальной экосистеме мира.

Перелёт в МанаусПерелёт в МанаусПерелёт в МанаусПерелёт в Манаус
6 день

Амазония: водная прогулка и фотосафари

Позавтракав, отправляемся в Сельву. Скоростной катер домчит нас до лоджа в одном из притоков Амазонки. Подкрепимся за типичным амазонским обедом, состоящим из рыбы пираруку и сока купуасу. А после прокатимся по окрестностям на каноэ: послушаем звуки дикой природы, посмотрим на плавающих в воде пираний и даже сможем на них порыбачить.

Поужинав, отправимся на фотосафари, во время которого местный гид-проводник попробует поймать каймана голыми руками. Не беспокойтесь, наши проводники — опытные сертифицированные специалисты: они знают всё о повадках животных и расскажут вам много интересного.

Амазония: водная прогулка и фотосафариАмазония: водная прогулка и фотосафариАмазония: водная прогулка и фотосафариАмазония: водная прогулка и фотосафари
7 день

Рассвет на Амазонке, прогулка по джунглям

Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет в лодке посреди реки. Понаблюдаем и послушаем, как просыпается дикая природа: птицы, лягушки, обезьяны.

Затем вернёмся в лодж, позавтракаем и отправимся на 3-часовую прогулку по джунглям. Вы узнаете, какие сокровища скрывает Амазонский лес, как и для чего индейцы используют различные растения и деревья, и попытаемся найти ленивца.

Рассвет на Амазонке, прогулка по джунглямРассвет на Амазонке, прогулка по джунглямРассвет на Амазонке, прогулка по джунглямРассвет на Амазонке, прогулка по джунглям
8 день

Экскурсия по Манаусу, перелёт в Салвадор

Позавтракав, отправляемся гулять по Манаусу, городу с интересной историей. Сначала растущее здесь дерево гевея — главный природный каучуконос — превратило бедную деревеньку Манаус в утончённый, богатый и прогрессивный городской центр. Но спустя 30 лет наступил застой в местной экономике, и «южноамериканский Париж» стал «мёртвым городом».

Мы прогуляемся по тенистым улочкам и ухоженным скверам, посмотрим на оставшиеся от лучших времён древние дворцы и соборы, заглянем в лавки мелких ремесленников с незатейливым традиционным товаром.

Во второй половине дня вылетаем в Салвадор. Всегда праздничный, музыкальный и творческий, он привлекает позитивной атмосферой и яркими красками и считается самым харизматичным городом Бразилии.

Экскурсия по Манаусу, перелёт в СалвадорЭкскурсия по Манаусу, перелёт в СалвадорЭкскурсия по Манаусу, перелёт в СалвадорЭкскурсия по Манаусу, перелёт в СалвадорЭкскурсия по Манаусу, перелёт в СалвадорЭкскурсия по Манаусу, перелёт в Салвадор
9 день

Район Пелоуриньо, прогулка на яхте

Утром прогуляемся по историческому району Пелоуриньо, который в колониальные времена имел печальную славу, связанную с наказанием провинившихся рабов. Сегодня же здесь гуляют местные женщины, одетые в пышные юбки, слышны звуки беримбау, под которые демонстрируют свои приёмы адепты капоэйры, и царит атмосфера свободы.

После обеда прокатимся на яхте по бухте Тодуз-ус-Сантус, название которой переводится как бухта всех святых. Посмотрим на город с воды, поныряем и понежимся на солнышке.

Район Пелоуриньо, прогулка на яхтеРайон Пелоуриньо, прогулка на яхтеРайон Пелоуриньо, прогулка на яхтеРайон Пелоуриньо, прогулка на яхте
10 день

Продолжение знакомства с Салвадором, перелёт в Палмас

Вкусно позавтракав, отправимся на прогулку по верхней и нижней частям города. Прокатимся на старинном подъёмнике — городском лифте, заглянем на ремесленный рынок Модело и полюбуемся интерьерами кафедральной базилики 17-го века.

Вы узнаете о религиях кандомбле и умбанда, культе вуду и католицизме, желающие попробуют уличную еду — акараже — коровий горох, обжаренный в масле до золотистого цвета. Вечером вылетаем в Палмас (штат Токантинс).

Продолжение знакомства с Салвадором, перелёт в ПалмасПродолжение знакомства с Салвадором, перелёт в ПалмасПродолжение знакомства с Салвадором, перелёт в ПалмасПродолжение знакомства с Салвадором, перелёт в ПалмасПродолжение знакомства с Салвадором, перелёт в ПалмасПродолжение знакомства с Салвадором, перелёт в Палмас
11 день

На джипах по нацпарку «Халапао»: Японская лагуна, водная прогулка, ныряние с маской и закат у Педра-Фурада

Утром вместе с местным гидом отправимся в национальный парк «Халапао». Дикая природа, водопады, песчаные дюны, естественные бассейны, скалы и каньоны поражают своей нетронутой красотой. Нас ждут сотни километров по бразильской саванне на джипе, который станет нашим транспортом на ближайшие 3 дня.

Сегодня мы посетим Японскую лагуну с кристально синим цветом воды, прокатимся на лодке до грота и поныряем с маской — подводный мир здесь не менее живописен. Запаситесь маской для ныряний, водонепроницаемым чехлом для телефона и купальниками.

Вечером поедем любоваться закатом к одному из самых впечатляющих скальных образований в регионе — арке Педра-Фурада на побережье. А ещё это место является домом для множества птиц и попугаев ара — мы сможем их увидеть.

На джипах по нацпарку «Халапао»: Японская лагуна, водная прогулка, ныряние с маской и закат у Педра-ФурадаНа джипах по нацпарку «Халапао»: Японская лагуна, водная прогулка, ныряние с маской и закат у Педра-ФурадаНа джипах по нацпарку «Халапао»: Японская лагуна, водная прогулка, ныряние с маской и закат у Педра-ФурадаНа джипах по нацпарку «Халапао»: Японская лагуна, водная прогулка, ныряние с маской и закат у Педра-ФурадаНа джипах по нацпарку «Халапао»: Японская лагуна, водная прогулка, ныряние с маской и закат у Педра-ФурадаНа джипах по нацпарку «Халапао»: Японская лагуна, водная прогулка, ныряние с маской и закат у Педра-Фурада
12 день

Каньон Сусуапара, закат в дюнах нацпарка

Сегодня продолжим исследовать национальный парк. Проедем вглубь около 3,5 часов, любуясь пейзажами бразильской саванны. По приезде пройдёмся по дну каньона Сусуапара, который напоминает зачарованный мир, и понежимся на речном пляже.

Затем снова в путь. Полчаса по самой живописной дороге парка — и мы у его главной достопримечательности — дюн. Встретим здесь незабываемый закат и насладимся невероятной красотой игры солнечного света на песке.

Каньон Сусуапара, закат в дюнах нацпаркаКаньон Сусуапара, закат в дюнах нацпаркаКаньон Сусуапара, закат в дюнах нацпаркаКаньон Сусуапара, закат в дюнах нацпаркаКаньон Сусуапара, закат в дюнах нацпаркаКаньон Сусуапара, закат в дюнах нацпаркаКаньон Сусуапара, закат в дюнах нацпарка
13 день

Водопад и источники Ферведоро

В этот день вас ждут водные достопримечательности парка. Посетим водопад с необычным цветом воды и побываем на 2 не имеющих аналогов в мире источниках подземных рек. Вода в них бьёт из под земли с такой силой, что, перемешиваясь с песком, выталкивает вас наверх — ощущения непередаваемые!

Водопад и источники ФерведороВодопад и источники ФерведороВодопад и источники ФерведороВодопад и источники ФерведороВодопад и источники Ферведоро
14 день

Водопады Игуасу, Парк птиц

Встаём рано утром и летим в Фос-ду-Игуасу (штат Парана). По прилёте разместимся в отеле, который находится прямо на территории национального парка — у нас будет возможность увидеть грандиозный комплекс Игуасу в любое время и без толп туристов.

Мы погуляем по пешеходным дорожкам комплекса, некоторые из них спроектированы прямо на воде, что даёт возможность приблизиться к впечатляющим потокам Глотки Дьявола — самого масштабного из 275 водопадов комплекса. Желающие смогут прокатиться на лодке под мощными струями (за доплату).

А после обеда отправимся в заповедник для птиц. Посмотрим на красных ибисов и розовых фламинго, ярких разноцветных ара и туканов с причудливыми жёлтыми клювами.

Водопады Игуасу, Парк птицВодопады Игуасу, Парк птицВодопады Игуасу, Парк птицВодопады Игуасу, Парк птицВодопады Игуасу, Парк птицВодопады Игуасу, Парк птицВодопады Игуасу, Парк птиц
15 день

Водопады Игуасу со стороны Аргентины, отъезд

После раннего завтрака выдвигаемся в новую страну! Уже через полтора часа мы будем гулять по аргентинской стороне водопадов Игуасу, которая в 5 раз больше, чем бразильская. На небольшом поезде сквозь джунгли проедем к Глотке Дьявола — здесь нам удастся заглянуть туда сверху — это впечатляет!

Ближе к вечеру разлетимся по домам.

Водопады Игуасу со стороны Аргентины, отъездВодопады Игуасу со стороны Аргентины, отъездВодопады Игуасу со стороны Аргентины, отъездВодопады Игуасу со стороны Аргентины, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3 990
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях и полноценное питание во время поездки в «Халапао» и на Амазонку (исключение - напитки)
  • Трансфер из аэропорта
  • Сопровождение русскоязычным тимлидером на протяжении всего путешествия
  • Работа местных гидов
  • Все входные билеты на достопримечательности и национальные парки
  • Все экскурсии по программе
  • Входной билет на карнавал
  • Прогулка на яхте в Салвадоре
Что не входит в цену
  • Международные перелёты
  • 4 внутренних перелёта - $700
  • Питание - около $500 за все путешествие
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время - по договорённости
Завершение: Фос-ду-Игуасу, около 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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