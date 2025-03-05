В этот день встанем пораньше, чтобы прогуляться по лесу до знаменитого у любителей фотографий камня Телеграф — горы Педра-де-Телеграфо. На нём можно сфотографироваться так, будто вы висите высоко над пропастью, хотя на самом деле расстояние от камня до земли — не больше метра. Создадим здесь свои впечатляющие кадры. (Для подъёма достаточно быть в хорошей физической форме, специальная подготовка не требуется. В зависимости от темпа группы, нам потребуется 40-60 минут, чтобы добраться до вершины).

После спустимся в западную часть города ради изумительных мест «для своих»: пляжи Праинья и Грумари, со всех сторон зажатые зелёными холмами национального парка, по-настоящему дикие — сюда не ходит даже общественный транспорт.

Затем остановимся в районе Рекрейо, чтобы посмотреть на местную знаменитость — огромное скальное образование Педра-ду-Понтал. Во время отлива океан «расступается» и образует тонкую песчаную тропинку к материку. Поднимемся на камень и полюбуемся фантастическим видом.