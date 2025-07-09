Далёкая и прекрасная: насыщенное путешествие по Бразилии

Исследовать города, джунгли и пустыню, покататься на лодках и джипе и поймать пиранью
Бразилия — удивительно яркая, колоритная и манящая страна.

В нашем туре вы сможете погрузиться в её невероятную атмосферу и получить множество впечатлений, преодолев извилистый путь от Рио-де-Жанейро к Сан-Пауло.

Вы подниметесь к
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знаменитой статуе Христа-Искупителя, отправитесь в джип-сафари по диким джунглям и порыбачите на пираний в Амазонке.

Поучитесь у индейцев стрелять из лука, на лодках подберётесь к подножию водопадов Игуасу и месту обитания аллигаторов. Будет ещё много интересных локаций и активностей — присоединяйтесь и убедитесь сами!

Далёкая и прекрасная: насыщенное путешествие по Бразилии
Далёкая и прекрасная: насыщенное путешествие по Бразилии
Далёкая и прекрасная: насыщенное путешествие по Бразилии
Ближайшие даты:
9
июл
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату $1100 непосредственно организатору.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* и 4*. Точные названия мест проживания будут известны накануне поездки.

Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус. Также включены внутренние авиаперелёты.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Виза. Гражданам России не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Бразилию

Встретим вас у аэропорта Рио-де-Жанейро и доставим в отель. Будет время отдохнуть после долгого перелёта. Вечером соберёмся за ужином, познакомимся всей группой и обсудим детали предстоящего путешествия.

Прибытие в БразилиюПрибытие в БразилиюПрибытие в БразилиюПрибытие в Бразилию
2 день

Знакомство с Рио-де-Жанейро

Сегодня начнём исследовать Рио-де-Жанейро. Отправимся на Красный пляж, откуда по канатной дороге поднимемся к вершине горы Урка. В этом районе проживают многие бразильские знаменитости и обеспеченные люди и открываются живописные панорамы.

Продолжим любоваться городом с высоты и поднимемся на гору Пан-до-Асукар. Из-за необычной формы, напоминающей кусок сахара, её прозвали «Сахарной головой». Отсюда видны статуя Христа-Искупителя, бескрайние пляжи и многие достопримечательности Рио.

Спустившись по канатной дороге вниз, погуляем по исторической части города и послушаем множество интересных рассказов о нём.

Знакомство с Рио-де-ЖанейроЗнакомство с Рио-де-ЖанейроЗнакомство с Рио-де-ЖанейроЗнакомство с Рио-де-Жанейро
3 день

Продолжение променада по Рио

После завтрака продолжим знакомство с Рио-де-Жанейро. Сегодня вблизи увидим символ города и всей страны — статую Христа-Искупителя на вершине горы Корковаду. Сделаем множество ярких фотографий и полюбуемся головокружительными видами.

Далее погуляем по национальному парку «Тижука». Он входит в число крупнейших в мире городских лесных массивов и создан руками человека. Пройдёмся по тропинкам и мостикам, рассмотрим водопады и скалы, увидим часовню, беседку-пагоду и другие интересные локации.

Продолжение променада по РиоПродолжение променада по РиоПродолжение променада по РиоПродолжение променада по Рио
4 день

Перелёт в Фос-ду-Игуасу

Утренним рейсом улетим в Фос-ду-Игуасу. Остаток дня будет свободен. Вы можете самостоятельно изучить святыни разных религий, посетить антикварную ярмарку, посмотреть выступление уличных артистов.

Перелёт в Фос-ду-ИгуасуПерелёт в Фос-ду-ИгуасуПерелёт в Фос-ду-ИгуасуПерелёт в Фос-ду-Игуасу
5 день

Водопады Игуасу со стороны Бразилии

Ранним утром отправимся к нашей главной цели в этом регионе — водопадам Игуасу. Это 275 мощных водяных потоков, с грохотом обрушивающихся в бездну.

Понаблюдаем за этим завораживающим зрелищем со смотровой, а затем отправимся на сафари. Исследуем джунгли на открытых джипах, а после пересядем на моторные лодки и максимально близко подберёмся к водопадам — незабываемые впечатления!

Водопады Игуасу со стороны БразилииВодопады Игуасу со стороны БразилииВодопады Игуасу со стороны БразилииВодопады Игуасу со стороны Бразилии
6 день

Водопады Игуасу со стороны Аргентины

Сегодня осмотрим водопады Игуасу со стороны Аргентины. Здесь обустроено множество пеших троп и мостиков.

Будем много гулять, наблюдая за экзотическими бабочками и рассматривая яркие орхидеи. Покатаемся на поезде и со смотровой площадки полюбуемся Глоткой Дьявола — самым многоводным водопадом Игуасу.

Водопады Игуасу со стороны АргентиныВодопады Игуасу со стороны АргентиныВодопады Игуасу со стороны АргентиныВодопады Игуасу со стороны Аргентины
7 день

Перелёт в Манаус, встреча с крокодилами

Утренним рейсом улетим в Манаус. После размещения в отеле отдохнём, а вечером получим дозу адреналина: на каноэ отправимся к месту обитания аллигаторов. Это безопасно: крокодилы не рассматривают людей как объект нападения и даже боятся их, ныряя в воду при приближении лодки. Тем не менее опытный гид будет соблюдать меры предосторожности: грести плавно и не подбираться близко к хищникам, чтобы не напугать их.

Перелёт в Манаус, встреча с крокодиламиПерелёт в Манаус, встреча с крокодиламиПерелёт в Манаус, встреча с крокодиламиПерелёт в Манаус, встреча с крокодилами
8 день

Дельта Амазонки

Продолжим изучать акваторию Амазонки на лодке. Прямо с борта вы можете порыбачить на пираний. Это занятие тоже не представляет опасности: хищные рыбы нападают на человека в исключительных случаях. Опытный гид выдаст вам удочку с наживкой, а дальше стоит только набраться терпения.

Затем сойдём на берег и посетим индейскую деревню. Познакомимся с бытом и традициями коренного населения Бразилии. Погуляем по окрестным джунглям и получим уроки выживания в дикой природе: научимся отличать съедобные растения от ядовитых и стрелять из лука.

Дельта АмазонкиДельта АмазонкиДельта АмазонкиДельта Амазонки
9 день

Экскурсии по Сан-Луис-Гонзага-ду-Мараньяну

После завтрака полетим в Сан-Луис-Гонзага-ду-Мараньян, немного отдохнём в отеле и устроим променад. Вы узнаете, почему его называют «городом львов и рэгги», полюбуетесь колониальной архитектурой и услышите множество занимательных историй.

Экскурсии по Сан-Луис-Гонзага-ду-МараньянуЭкскурсии по Сан-Луис-Гонзага-ду-МараньянуЭкскурсии по Сан-Луис-Гонзага-ду-МараньянуЭкскурсии по Сан-Луис-Гонзага-ду-Мараньяну
10 день

Нацпарк «Ленсойс-Мараньенсис»

Позавтракаем и поедем в городок Баррейриньяс. Дорога займёт около 4 часов. По прибытии оставим вещи в отеле и отправимся в национальный парк «Ленсойс-Мараньенсис». Здесь удивительные ландшафты: между белоснежными песочными барханами образуются многочисленные сине-зелёные озёрца — завораживающее зрелище!

Нацпарк «Ленсойс-Мараньенсис»Нацпарк «Ленсойс-Мараньенсис»Нацпарк «Ленсойс-Мараньенсис»Нацпарк «Ленсойс-Мараньенсис»
11 день

Продолжение прогулок по нацпарку

Продолжим изучать неземные пейзажи «Ленсойс-Мараньенсис» и на моторной лодке отправимся вдоль русла реки Прегуиса. По пути сделаем несколько остановок. Понаблюдаем и сфотографируемся с любопытными обезьянами. Посетим рыбацкую деревню и преодолеем 160 ступеней к маяку, чтобы полюбоваться впечатляющими панорамами.

Продолжение прогулок по нацпаркуПродолжение прогулок по нацпаркуПродолжение прогулок по нацпаркуПродолжение прогулок по нацпарку
12 день

Деревня Атинс

Сегодня съездим в деревню Атинс, где рассмотрим песчаные дюны и природные бассейны. Пообедаем в ресторане, известном очень вкусными креветками. Затем вернёмся в отель и отдохнём.

Деревня АтинсДеревня АтинсДеревня АтинсДеревня Атинс
13 день

Завершение тура

После завтрака на самолёте доберёмся в Сан-Паулу и попрощаемся. Следующий рейс — обратно в ваш город.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Трансферы по программе
  • 4 внутренних авиаперелёта
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Сборы в заповедниках и национальных парках
Что не входит в цену
  • Билеты в Рио-де-Жанейро и обратно из Сан-Пауло
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Сан-Пауло, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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