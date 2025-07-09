Сегодня начнём исследовать Рио-де-Жанейро. Отправимся на Красный пляж, откуда по канатной дороге поднимемся к вершине горы Урка. В этом районе проживают многие бразильские знаменитости и обеспеченные люди и открываются живописные панорамы.

Продолжим любоваться городом с высоты и поднимемся на гору Пан-до-Асукар. Из-за необычной формы, напоминающей кусок сахара, её прозвали «Сахарной головой». Отсюда видны статуя Христа-Искупителя, бескрайние пляжи и многие достопримечательности Рио.

Спустившись по канатной дороге вниз, погуляем по исторической части города и послушаем множество интересных рассказов о нём.