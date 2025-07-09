В нашем туре вы сможете погрузиться в её невероятную атмосферу и получить множество впечатлений, преодолев извилистый путь от Рио-де-Жанейро к Сан-Пауло.
Вы подниметесь к
июл
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату $1100 непосредственно организатору.
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* и 4*. Точные названия мест проживания будут известны накануне поездки.
Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус. Также включены внутренние авиаперелёты.
Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.
Виза. Гражданам России не требуется.
Программа тура по дням
Прибытие в Бразилию
Встретим вас у аэропорта Рио-де-Жанейро и доставим в отель. Будет время отдохнуть после долгого перелёта. Вечером соберёмся за ужином, познакомимся всей группой и обсудим детали предстоящего путешествия.
Знакомство с Рио-де-Жанейро
Сегодня начнём исследовать Рио-де-Жанейро. Отправимся на Красный пляж, откуда по канатной дороге поднимемся к вершине горы Урка. В этом районе проживают многие бразильские знаменитости и обеспеченные люди и открываются живописные панорамы.
Продолжим любоваться городом с высоты и поднимемся на гору Пан-до-Асукар. Из-за необычной формы, напоминающей кусок сахара, её прозвали «Сахарной головой». Отсюда видны статуя Христа-Искупителя, бескрайние пляжи и многие достопримечательности Рио.
Спустившись по канатной дороге вниз, погуляем по исторической части города и послушаем множество интересных рассказов о нём.
Продолжение променада по Рио
После завтрака продолжим знакомство с Рио-де-Жанейро. Сегодня вблизи увидим символ города и всей страны — статую Христа-Искупителя на вершине горы Корковаду. Сделаем множество ярких фотографий и полюбуемся головокружительными видами.
Далее погуляем по национальному парку «Тижука». Он входит в число крупнейших в мире городских лесных массивов и создан руками человека. Пройдёмся по тропинкам и мостикам, рассмотрим водопады и скалы, увидим часовню, беседку-пагоду и другие интересные локации.
Перелёт в Фос-ду-Игуасу
Утренним рейсом улетим в Фос-ду-Игуасу. Остаток дня будет свободен. Вы можете самостоятельно изучить святыни разных религий, посетить антикварную ярмарку, посмотреть выступление уличных артистов.
Водопады Игуасу со стороны Бразилии
Ранним утром отправимся к нашей главной цели в этом регионе — водопадам Игуасу. Это 275 мощных водяных потоков, с грохотом обрушивающихся в бездну.
Понаблюдаем за этим завораживающим зрелищем со смотровой, а затем отправимся на сафари. Исследуем джунгли на открытых джипах, а после пересядем на моторные лодки и максимально близко подберёмся к водопадам — незабываемые впечатления!
Водопады Игуасу со стороны Аргентины
Сегодня осмотрим водопады Игуасу со стороны Аргентины. Здесь обустроено множество пеших троп и мостиков.
Будем много гулять, наблюдая за экзотическими бабочками и рассматривая яркие орхидеи. Покатаемся на поезде и со смотровой площадки полюбуемся Глоткой Дьявола — самым многоводным водопадом Игуасу.
Перелёт в Манаус, встреча с крокодилами
Утренним рейсом улетим в Манаус. После размещения в отеле отдохнём, а вечером получим дозу адреналина: на каноэ отправимся к месту обитания аллигаторов. Это безопасно: крокодилы не рассматривают людей как объект нападения и даже боятся их, ныряя в воду при приближении лодки. Тем не менее опытный гид будет соблюдать меры предосторожности: грести плавно и не подбираться близко к хищникам, чтобы не напугать их.
Дельта Амазонки
Продолжим изучать акваторию Амазонки на лодке. Прямо с борта вы можете порыбачить на пираний. Это занятие тоже не представляет опасности: хищные рыбы нападают на человека в исключительных случаях. Опытный гид выдаст вам удочку с наживкой, а дальше стоит только набраться терпения.
Затем сойдём на берег и посетим индейскую деревню. Познакомимся с бытом и традициями коренного населения Бразилии. Погуляем по окрестным джунглям и получим уроки выживания в дикой природе: научимся отличать съедобные растения от ядовитых и стрелять из лука.
Экскурсии по Сан-Луис-Гонзага-ду-Мараньяну
После завтрака полетим в Сан-Луис-Гонзага-ду-Мараньян, немного отдохнём в отеле и устроим променад. Вы узнаете, почему его называют «городом львов и рэгги», полюбуетесь колониальной архитектурой и услышите множество занимательных историй.
Нацпарк «Ленсойс-Мараньенсис»
Позавтракаем и поедем в городок Баррейриньяс. Дорога займёт около 4 часов. По прибытии оставим вещи в отеле и отправимся в национальный парк «Ленсойс-Мараньенсис». Здесь удивительные ландшафты: между белоснежными песочными барханами образуются многочисленные сине-зелёные озёрца — завораживающее зрелище!
Продолжение прогулок по нацпарку
Продолжим изучать неземные пейзажи «Ленсойс-Мараньенсис» и на моторной лодке отправимся вдоль русла реки Прегуиса. По пути сделаем несколько остановок. Понаблюдаем и сфотографируемся с любопытными обезьянами. Посетим рыбацкую деревню и преодолеем 160 ступеней к маяку, чтобы полюбоваться впечатляющими панорамами.
Деревня Атинс
Сегодня съездим в деревню Атинс, где рассмотрим песчаные дюны и природные бассейны. Пообедаем в ресторане, известном очень вкусными креветками. Затем вернёмся в отель и отдохнём.
Завершение тура
После завтрака на самолёте доберёмся в Сан-Паулу и попрощаемся. Следующий рейс — обратно в ваш город.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3100
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропортов
- Трансферы по программе
- 4 внутренних авиаперелёта
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Сборы в заповедниках и национальных парках
Что не входит в цену
- Билеты в Рио-де-Жанейро и обратно из Сан-Пауло
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка