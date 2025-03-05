Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от $3 790. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

15 дней Бразилия от и до: 4 штата и карнавал в Рио-де-Жанейро Побывать на Игуасу, погулять по джунглям Амазонии и посмотреть выступления лучших школ самбы Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время - по договорённости «Полчаса по самой живописной дороге парка — и мы у его главной достопримечательности — дюн» $ 3 990 за человека На машине На вертолёте На пароме 10 дней В ритме латины и танго: красочное путешествие из Бразилии в Аргентину Пересечь Амазонку на пароме, взлететь над Рио на вертолёте, посетить фавелы и танго-шоу Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время зависит от вашего р... «Вторая часть путешествия посвящена Буэнос-Айресу, где вас ждут жаркое танго-шоу, прогулки по кладбищу Реколета, знакомство с биографией Эвы Перон и многое другое» $ 5 500 за человека Джиппинг 12 дней Чудеса Бразилии: Рио и джунгли Амазонии, джипинг в нацпарке «Халапао» и водопады Игуасу Посмотреть на Игуасу со стороны Бразилии и Аргентины, исследовать Рио и пожить в дикой природе Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время - по договорённости «Полчаса по самой живописной дороге парка — и мы у его главной достопримечательности — у дюн» $ 3 790 за человека Все туры Рио-де-Жанейро

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Обзорные»

Изучение достопримечательностей города Рио-де-Жанейро нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Рио-де-Жанейро много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии на русском языке