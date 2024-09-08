Найдено 1 тур в Рио-де-Жанейро на русском языке, цена $5 500. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

На машине На вертолёте На пароме 10 дней В ритме латины и танго: красочное путешествие из Бразилии в Аргентину Пересечь Амазонку на пароме, взлететь над Рио на вертолёте, посетить фавелы и танго-шоу Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время зависит от вашего р... $ 5 500 за человека

Выбирая туры в Рио-де-Жанейро, вы гарантированно получите яркие воспоминания и новые знания о бразильской культуре. Погрузитесь в атмосферу карнавала, посетите знаменитую статую Христа Искупителя, насладитесь панорамными видами с горы Сахарная Голова и пройдитесь по знаменитым пляжам Копакабана и Ипанема. Наши туры созданы, чтобы вы могли увидеть все самое лучшее, что может предложить Рио. Бронируйте, читайте отзывы и выбирайте тур своей мечты прямо сейчас!