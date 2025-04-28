Чудеса Бразилии: Рио и джунгли Амазонии, джипинг в нацпарке «Халапао» и водопады Игуасу

Посмотреть на Игуасу со стороны Бразилии и Аргентины, исследовать Рио и пожить в дикой природе
Вместе мы насладимся белоснежными пляжами Рио и тёплым Атлантическим океаном. Заглянем в одну из самых красивых в мире библиотек.

Поразимся величию водопадов Игуасу и даже слетаем в Аргентину, чтобы осмотреть их
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со стороны обеих стран. Исследуем густые леса джунглей и водные тропинки-притоки загадочной Амазонки.

Три дня будем знакомиться с примечательными местами и нетронутой природой национального парка «Халапао», где искупаемся в уникальных источниках и полюбуемся закатом в песчаных дюнах.

Поживём в традиционных деревянных домиках, порыбачим на пираний, рассмотрим пернатых в птичьем заповеднике и сфотографируемся на знаменитой скале Телеграф. И это только часть впечатлений, которые ждут вас в нашем насыщенном путешествии!

Чудеса Бразилии: Рио и джунгли Амазонии, джипинг в нацпарке «Халапао» и водопады Игуасу
Чудеса Бразилии: Рио и джунгли Амазонии, джипинг в нацпарке «Халапао» и водопады Игуасу
Чудеса Бразилии: Рио и джунгли Амазонии, джипинг в нацпарке «Халапао» и водопады Игуасу
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте необходимо будет оплатить ещё часть предоплаты в размере $1150.

Проживание. В отелях 3*, 4*, поузадах и лоджах. Размещение 2-местное.
Рио-де-Жанейро — Novotel Leme.
Манаус — Manaus Hoteis Millenium.
Палмас — Hplus Hotel Palmas.
Игуасу — Complexo Eco Cataratas.

Питание. В стоимость включено полноценное питание во время экспедиции в «Халапао» — 2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина, исключение — напитки; полноценное питание во время путешествия по Амазонке — 1 завтрак, 2 обеда и 1 ужин, исключение — напитки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes Sprinter, Peugeot Boxer, Mitsubishi 4×4.

Уровень сложности. В туре запланированы несложные пешие прогулки по городу и горной местности, а также переезды на джипе по бездорожью в парке «Халапао» (максимум 4-5 часов в день).

Дети. Без детей. Возраст участников 18+.

Виза. Для граждан РФ виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Копакабане

Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель с видом на Атлантический океан. Вы отдохнёте после длительного перелёта, а ближе к вечеру прогуляемся по белоснежному песку Копакабаны — самого знаменитого пляжа Бразилии.

Встреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по КопакабанеВстреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по КопакабанеВстреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по КопакабанеВстреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по КопакабанеВстреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по КопакабанеВстреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по КопакабанеВстреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по КопакабанеВстреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по КопакабанеВстреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по КопакабанеВстреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Копакабане
2 день

Прогулки по Рио-де-Жанейро

Взбодрившись ароматным бразильским кофе, отправляемся знакомиться с историческим и культурным наследием Рио-де-Жанейро. Полюбуемся мозаичной плиткой на лестнице Селарона и прокатимся на жёлтом трамвайчике по живописному району Санта-Тереза в центре города. Заглянем в Португальскую королевскую библиотеку, которая часто появлялась в различных фильмах, а в 2014 году была названа четвёртой по красоте среди библиотек мира.

Во второй половине дня посетим главный богемный район Лапа с колониальными особняками, барами и ресторанами — насладимся архитектурой и послушаем доносящуюся отовсюду музыку на любой вкус — от самбы до современного фанка.

Прогулки по Рио-де-ЖанейроПрогулки по Рио-де-ЖанейроПрогулки по Рио-де-ЖанейроПрогулки по Рио-де-ЖанейроПрогулки по Рио-де-Жанейро
3 день

Статуя Христа-Искупителя, Ботанический сад

Сегодня будем любоваться поразительным ландшафтом Рио: холмами, поросшими буйной зеленью, живописными пляжами и бухтами. Сначала на комфортном микроавтобусе поднимемся на гору Корковаду: проедем через лес Тижука и окажемся у главного символа города — статуи Христа-Искупителя, раскинувшего свои объятия.

Затем прогуляемся по Ботаническому саду, похожему на тропический лес: здесь высажено около 7 тысяч растений, одних только пальм — больше 900 сортов. Насладимся видами гигантского бамбукового леса, прудов и озёр с цветущими лилиями, сможем увидеть разных пернатых и скачущих по веткам капуцинов. Проводим закат на высоте 400 метров и вернёмся в отель отдыхать.

Статуя Христа-Искупителя, Ботанический садСтатуя Христа-Искупителя, Ботанический садСтатуя Христа-Искупителя, Ботанический садСтатуя Христа-Искупителя, Ботанический садСтатуя Христа-Искупителя, Ботанический сад
4 день

Рассвет на Педра-де-Телеграфо, перелёт в Манаус

В этот день встанем пораньше, чтобы прогуляться по лесу до знаменитого у любителей фотографий камня Телеграф — горы Педра-де-Телеграфо. На нём можно сфотографироваться так, будто вы висите высоко над пропастью, хотя на самом деле расстояние от камня до земли — не больше метра. Встретим здесь рассвет и создадим свои впечатляющие кадры. (Для подъёма достаточно быть в хорошей физической форме, специальная подготовка не требуется. В зависимости от темпа группы, нам потребуется 40-60 минут, чтобы добраться до вершины).

После обеда вылетаем в Манаус (штат Амазонас), где по прибытии разместимся в отеле и отдохнём.

Рассвет на Педра-де-Телеграфо, перелёт в МанаусРассвет на Педра-де-Телеграфо, перелёт в МанаусРассвет на Педра-де-Телеграфо, перелёт в МанаусРассвет на Педра-де-Телеграфо, перелёт в МанаусРассвет на Педра-де-Телеграфо, перелёт в МанаусРассвет на Педра-де-Телеграфо, перелёт в МанаусРассвет на Педра-де-Телеграфо, перелёт в МанаусРассвет на Педра-де-Телеграфо, перелёт в МанаусРассвет на Педра-де-Телеграфо, перелёт в Манаус
5 день

Амазония: водная прогулка и фотосафари

После завтрака совершим 3-часовой переезд на разных видах транспорта, чтобы попасть в настоящие джунгли! По приезде разместимся в деревянных хижинах в одном из притоков Амазонки — традиционном жилье коренных народов. Здесь же подкрепимся за типичным амазонским обедом, состоящим из рыбы пираруку и сока купуасу. А после прокатимся по окрестностям на лодке: послушаем звуки дикой природы, посмотрим на плавающих в воде пираний и даже сможем на них порыбачить.

Поужинав, отправимся на фотосафари, во время которого местный гид-проводник попробует поймать каймана голыми руками. Не беспокойтесь, наши проводники — опытные сертифицированные специалисты, которые знают всё о повадках животных и расскажут вам много интересного.

Амазония: водная прогулка и фотосафариАмазония: водная прогулка и фотосафариАмазония: водная прогулка и фотосафариАмазония: водная прогулка и фотосафариАмазония: водная прогулка и фотосафариАмазония: водная прогулка и фотосафариАмазония: водная прогулка и фотосафари
6 день

Рассвет на реке, прогулка по джунглям, возвращение в Манаус

Сегодня снова встанем пораньше, чтобы встретить рассвет в лодке посреди реки. Понаблюдаем и послушаем, как просыпается дикая природа: птицы, лягушки, обезьяны. Затем вернёмся в лодж, позавтракаем и отправимся на 3-часовую прогулку по джунглям. Вы узнаете, какие сокровища скрывает Амазонский лес, как и для чего индейцы используют различные растения и деревья — некоторые даже попробуем на вкус — и попытаемся найти ленивца.

После обеда едем обратно в Манаус.

Рассвет на реке, прогулка по джунглям, возвращение в МанаусРассвет на реке, прогулка по джунглям, возвращение в МанаусРассвет на реке, прогулка по джунглям, возвращение в МанаусРассвет на реке, прогулка по джунглям, возвращение в МанаусРассвет на реке, прогулка по джунглям, возвращение в Манаус
7 день

История и архитектура Манауса, перелёт в Палмас

Позавтракав, отправляемся в самое сердце города с интересной историей. Сначала растущее здесь дерево гевея — главный природный каучуконос — превратило бедную деревеньку Манаус в утончённый, богатый и прогрессивный городской центр. Но спустя 30 лет наступил застой в местной экономике, и «южноамериканский Париж» стал «мёртвым городом».

Мы прогуляемся по тенистым улочкам и ухоженным скверам, посмотрим на оставшиеся от лучших времён древние дворцы и соборы, заглянем в лавки мелких ремесленников с незатейливым традиционным товаром.

После обеда вылетаем в Палмас (штат Токантинс).

История и архитектура Манауса, перелёт в ПалмасИстория и архитектура Манауса, перелёт в ПалмасИстория и архитектура Манауса, перелёт в ПалмасИстория и архитектура Манауса, перелёт в ПалмасИстория и архитектура Манауса, перелёт в ПалмасИстория и архитектура Манауса, перелёт в ПалмасИстория и архитектура Манауса, перелёт в ПалмасИстория и архитектура Манауса, перелёт в ПалмасИстория и архитектура Манауса, перелёт в Палмас
8 день

На джипах по нацпарку «Халапао»: Японская лагуна, водная прогулка, ныряние с маской. Закат у Педра-Фурада

Утром вместе с местным гидом отправимся в национальный парк «Халапао» — оазис на территории штата Токантинс. Дикая природа, водопады, песчаные дюны, естественные бассейны, скалы и каньоны поражают своей нетронутой красотой. Нас ждут сотни километров по бразильской саванне на джипе, который станет нашим транспортом на ближайшие три дня.

Сегодня мы посетим Японскую лагуну с кристально синим цветом воды, прокатимся на лодке до грота и поныряем с маской — подводный мир здесь не менее живописен. Запаситесь маской для ныряний, водонепроницаемым чехлом для телефона и купальниками. А вечером поедем любоваться закатом к одному из самых впечатляющих скальных образований в регионе — арке Педра-Фурада на побережье.

На джипах по нацпарку «Халапао»: Японская лагуна, водная прогулка, ныряние с маской. Закат у Педра-ФурадаНа джипах по нацпарку «Халапао»: Японская лагуна, водная прогулка, ныряние с маской. Закат у Педра-ФурадаНа джипах по нацпарку «Халапао»: Японская лагуна, водная прогулка, ныряние с маской. Закат у Педра-ФурадаНа джипах по нацпарку «Халапао»: Японская лагуна, водная прогулка, ныряние с маской. Закат у Педра-ФурадаНа джипах по нацпарку «Халапао»: Японская лагуна, водная прогулка, ныряние с маской. Закат у Педра-Фурада
9 день

Каньон Сусуапара, закат в дюнах нацпарка

Сегодня продолжим исследовать национальный парк. Проедем вглубь около 3,5 часов, любуясь пейзажами бразильской саванны. По приезде пройдёмся по дну каньона Сусуапара, который напоминает зачарованный мир, и понежимся на речном пляже.

Затем снова в путь. Полчаса по самой живописной дороге парка — и мы у его главной достопримечательности — у дюн. Встретим здесь незабываемый закат и насладимся невероятной красотой игры солнечного света на песке.

Каньон Сусуапара, закат в дюнах нацпаркаКаньон Сусуапара, закат в дюнах нацпаркаКаньон Сусуапара, закат в дюнах нацпаркаКаньон Сусуапара, закат в дюнах нацпаркаКаньон Сусуапара, закат в дюнах нацпаркаКаньон Сусуапара, закат в дюнах нацпарка
10 день

Водопад и источники Ферведоро

В этот день вас ждут водные достопримечательности парка. Посетим водопад с необычным цветом воды и побываем на двух не имеющих аналогов в мире источниках подземных рек. Вода в них бьёт из под земли с такой силой, что, перемешиваясь с песком, выталкивает вас наверх — ощущения непередаваемые!

Водопад и источники ФерведороВодопад и источники ФерведороВодопад и источники ФерведороВодопад и источники Ферведоро
11 день

Водопады Игуасу, Парк птиц

Встаём рано утром и летим в Фос-ду-Игуасу (штат Парана), знаменитый местным каскадом из 275 водопадов.

В первой половине дня погуляем по пешеходным дорожкам комплекса, некоторые из них спроектированы прямо на воде, что даёт возможность приблизиться к впечатляющим потокам. Желающие смогут прокатиться на лодке под мощными струями (за доплату).

А после обеда отправимся в заповедник для птиц. Посмотрим на красных ибисов и розовых фламинго, ярких разноцветных ара и туканов с причудливыми жёлтыми клювами.

Водопады Игуасу, Парк птицВодопады Игуасу, Парк птицВодопады Игуасу, Парк птицВодопады Игуасу, Парк птицВодопады Игуасу, Парк птицВодопады Игуасу, Парк птицВодопады Игуасу, Парк птицВодопады Игуасу, Парк птицВодопады Игуасу, Парк птицВодопады Игуасу, Парк птицВодопады Игуасу, Парк птицВодопады Игуасу, Парк птицВодопады Игуасу, Парк птицВодопады Игуасу, Парк птиц
12 день

Водопады Игуасу со стороны Аргентины, отъезд в аэропорт

После раннего завтрака выдвигаемся в новую страну! Уже через полтора часа мы будем гулять по аргентинской стороне водопадов Игуасу, которая в пять раз больше, чем бразильская. На небольшом поезде сквозь джунгли проедем к Глотке Дьявола — здесь нам удастся заглянуть туда сверху — это впечатляет!

Во второй половине дня едем в аэропорт.

Водопады Игуасу со стороны Аргентины, отъезд в аэропортВодопады Игуасу со стороны Аргентины, отъезд в аэропортВодопады Игуасу со стороны Аргентины, отъезд в аэропортВодопады Игуасу со стороны Аргентины, отъезд в аэропорт

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3 790
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 5 обедов, 3 ужина (исключение - напитки)
  • Встреча в аэропорту
  • 3 внутренних перелёта
  • Сопровождение русскоговорящим тур-лидером на протяжении всего путешествия
  • Работа локальных гидов
  • Все входные билеты на достопримечательности и национальные парки
  • Пешеходная экскурсия по Рио-де-Жанейро
  • Подъём на гору Сахарная Голова
  • Подъём к статуе Христа-Искупителя
  • Подъём на гору Телеграф (или аналогичную) + профессиональная фотосъёмка и съёмка с дрона
  • Входной билет на водопады Игуасу (Аргентина)
  • Входной билет на водопады Игуасу (Бразилия)
  • Входной билет в Парк птиц
  • 3-дневная экспедиция в нацпарк «Халапао»
  • 2-дневная поездка на Амазонку
Что не входит в цену
  • Международные перелёты
  • Питание вне программы - около $500 за всю поездку
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Фос-ду-Игуасу (Катаратас), около 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Рио-де-Жанейро

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