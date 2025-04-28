После внесения предоплаты на сайте необходимо будет оплатить ещё часть предоплаты в размере $1150.

Проживание. В отелях 3*, 4*, поузадах и лоджах. Размещение 2-местное.

Рио-де-Жанейро — Novotel Leme.

Манаус — Manaus Hoteis Millenium.

Палмас — Hplus Hotel Palmas.

Игуасу — Complexo Eco Cataratas.

Питание. В стоимость включено полноценное питание во время экспедиции в «Халапао» — 2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина, исключение — напитки; полноценное питание во время путешествия по Амазонке — 1 завтрак, 2 обеда и 1 ужин, исключение — напитки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes Sprinter, Peugeot Boxer, Mitsubishi 4×4.

Уровень сложности. В туре запланированы несложные пешие прогулки по городу и горной местности, а также переезды на джипе по бездорожью в парке «Халапао» (максимум 4-5 часов в день).

Дети. Без детей. Возраст участников 18+.

Виза. Для граждан РФ виза не нужна.