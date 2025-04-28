Поразимся величию водопадов Игуасу и даже слетаем в Аргентину, чтобы осмотреть их
Описание тура
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте необходимо будет оплатить ещё часть предоплаты в размере $1150.
Проживание. В отелях 3*, 4*, поузадах и лоджах. Размещение 2-местное.
Рио-де-Жанейро — Novotel Leme.
Манаус — Manaus Hoteis Millenium.
Палмас — Hplus Hotel Palmas.
Игуасу — Complexo Eco Cataratas.
Питание. В стоимость включено полноценное питание во время экспедиции в «Халапао» — 2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина, исключение — напитки; полноценное питание во время путешествия по Амазонке — 1 завтрак, 2 обеда и 1 ужин, исключение — напитки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Mercedes Sprinter, Peugeot Boxer, Mitsubishi 4×4.
Уровень сложности. В туре запланированы несложные пешие прогулки по городу и горной местности, а также переезды на джипе по бездорожью в парке «Халапао» (максимум 4-5 часов в день).
Дети. Без детей. Возраст участников 18+.
Виза. Для граждан РФ виза не нужна.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых, прогулка по Копакабане
Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель с видом на Атлантический океан. Вы отдохнёте после длительного перелёта, а ближе к вечеру прогуляемся по белоснежному песку Копакабаны — самого знаменитого пляжа Бразилии.
Прогулки по Рио-де-Жанейро
Взбодрившись ароматным бразильским кофе, отправляемся знакомиться с историческим и культурным наследием Рио-де-Жанейро. Полюбуемся мозаичной плиткой на лестнице Селарона и прокатимся на жёлтом трамвайчике по живописному району Санта-Тереза в центре города. Заглянем в Португальскую королевскую библиотеку, которая часто появлялась в различных фильмах, а в 2014 году была названа четвёртой по красоте среди библиотек мира.
Во второй половине дня посетим главный богемный район Лапа с колониальными особняками, барами и ресторанами — насладимся архитектурой и послушаем доносящуюся отовсюду музыку на любой вкус — от самбы до современного фанка.
Статуя Христа-Искупителя, Ботанический сад
Сегодня будем любоваться поразительным ландшафтом Рио: холмами, поросшими буйной зеленью, живописными пляжами и бухтами. Сначала на комфортном микроавтобусе поднимемся на гору Корковаду: проедем через лес Тижука и окажемся у главного символа города — статуи Христа-Искупителя, раскинувшего свои объятия.
Затем прогуляемся по Ботаническому саду, похожему на тропический лес: здесь высажено около 7 тысяч растений, одних только пальм — больше 900 сортов. Насладимся видами гигантского бамбукового леса, прудов и озёр с цветущими лилиями, сможем увидеть разных пернатых и скачущих по веткам капуцинов. Проводим закат на высоте 400 метров и вернёмся в отель отдыхать.
Рассвет на Педра-де-Телеграфо, перелёт в Манаус
В этот день встанем пораньше, чтобы прогуляться по лесу до знаменитого у любителей фотографий камня Телеграф — горы Педра-де-Телеграфо. На нём можно сфотографироваться так, будто вы висите высоко над пропастью, хотя на самом деле расстояние от камня до земли — не больше метра. Встретим здесь рассвет и создадим свои впечатляющие кадры. (Для подъёма достаточно быть в хорошей физической форме, специальная подготовка не требуется. В зависимости от темпа группы, нам потребуется 40-60 минут, чтобы добраться до вершины).
После обеда вылетаем в Манаус (штат Амазонас), где по прибытии разместимся в отеле и отдохнём.
Амазония: водная прогулка и фотосафари
После завтрака совершим 3-часовой переезд на разных видах транспорта, чтобы попасть в настоящие джунгли! По приезде разместимся в деревянных хижинах в одном из притоков Амазонки — традиционном жилье коренных народов. Здесь же подкрепимся за типичным амазонским обедом, состоящим из рыбы пираруку и сока купуасу. А после прокатимся по окрестностям на лодке: послушаем звуки дикой природы, посмотрим на плавающих в воде пираний и даже сможем на них порыбачить.
Поужинав, отправимся на фотосафари, во время которого местный гид-проводник попробует поймать каймана голыми руками. Не беспокойтесь, наши проводники — опытные сертифицированные специалисты, которые знают всё о повадках животных и расскажут вам много интересного.
Рассвет на реке, прогулка по джунглям, возвращение в Манаус
Сегодня снова встанем пораньше, чтобы встретить рассвет в лодке посреди реки. Понаблюдаем и послушаем, как просыпается дикая природа: птицы, лягушки, обезьяны. Затем вернёмся в лодж, позавтракаем и отправимся на 3-часовую прогулку по джунглям. Вы узнаете, какие сокровища скрывает Амазонский лес, как и для чего индейцы используют различные растения и деревья — некоторые даже попробуем на вкус — и попытаемся найти ленивца.
После обеда едем обратно в Манаус.
История и архитектура Манауса, перелёт в Палмас
Позавтракав, отправляемся в самое сердце города с интересной историей. Сначала растущее здесь дерево гевея — главный природный каучуконос — превратило бедную деревеньку Манаус в утончённый, богатый и прогрессивный городской центр. Но спустя 30 лет наступил застой в местной экономике, и «южноамериканский Париж» стал «мёртвым городом».
Мы прогуляемся по тенистым улочкам и ухоженным скверам, посмотрим на оставшиеся от лучших времён древние дворцы и соборы, заглянем в лавки мелких ремесленников с незатейливым традиционным товаром.
После обеда вылетаем в Палмас (штат Токантинс).
На джипах по нацпарку «Халапао»: Японская лагуна, водная прогулка, ныряние с маской. Закат у Педра-Фурада
Утром вместе с местным гидом отправимся в национальный парк «Халапао» — оазис на территории штата Токантинс. Дикая природа, водопады, песчаные дюны, естественные бассейны, скалы и каньоны поражают своей нетронутой красотой. Нас ждут сотни километров по бразильской саванне на джипе, который станет нашим транспортом на ближайшие три дня.
Сегодня мы посетим Японскую лагуну с кристально синим цветом воды, прокатимся на лодке до грота и поныряем с маской — подводный мир здесь не менее живописен. Запаситесь маской для ныряний, водонепроницаемым чехлом для телефона и купальниками. А вечером поедем любоваться закатом к одному из самых впечатляющих скальных образований в регионе — арке Педра-Фурада на побережье.
Каньон Сусуапара, закат в дюнах нацпарка
Сегодня продолжим исследовать национальный парк. Проедем вглубь около 3,5 часов, любуясь пейзажами бразильской саванны. По приезде пройдёмся по дну каньона Сусуапара, который напоминает зачарованный мир, и понежимся на речном пляже.
Затем снова в путь. Полчаса по самой живописной дороге парка — и мы у его главной достопримечательности — у дюн. Встретим здесь незабываемый закат и насладимся невероятной красотой игры солнечного света на песке.
Водопад и источники Ферведоро
В этот день вас ждут водные достопримечательности парка. Посетим водопад с необычным цветом воды и побываем на двух не имеющих аналогов в мире источниках подземных рек. Вода в них бьёт из под земли с такой силой, что, перемешиваясь с песком, выталкивает вас наверх — ощущения непередаваемые!
Водопады Игуасу, Парк птиц
Встаём рано утром и летим в Фос-ду-Игуасу (штат Парана), знаменитый местным каскадом из 275 водопадов.
В первой половине дня погуляем по пешеходным дорожкам комплекса, некоторые из них спроектированы прямо на воде, что даёт возможность приблизиться к впечатляющим потокам. Желающие смогут прокатиться на лодке под мощными струями (за доплату).
А после обеда отправимся в заповедник для птиц. Посмотрим на красных ибисов и розовых фламинго, ярких разноцветных ара и туканов с причудливыми жёлтыми клювами.
Водопады Игуасу со стороны Аргентины, отъезд в аэропорт
После раннего завтрака выдвигаемся в новую страну! Уже через полтора часа мы будем гулять по аргентинской стороне водопадов Игуасу, которая в пять раз больше, чем бразильская. На небольшом поезде сквозь джунгли проедем к Глотке Дьявола — здесь нам удастся заглянуть туда сверху — это впечатляет!
Во второй половине дня едем в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3 790
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака, 5 обедов, 3 ужина (исключение - напитки)
- Встреча в аэропорту
- 3 внутренних перелёта
- Сопровождение русскоговорящим тур-лидером на протяжении всего путешествия
- Работа локальных гидов
- Все входные билеты на достопримечательности и национальные парки
- Пешеходная экскурсия по Рио-де-Жанейро
- Подъём на гору Сахарная Голова
- Подъём к статуе Христа-Искупителя
- Подъём на гору Телеграф (или аналогичную) + профессиональная фотосъёмка и съёмка с дрона
- Входной билет на водопады Игуасу (Аргентина)
- Входной билет на водопады Игуасу (Бразилия)
- Входной билет в Парк птиц
- 3-дневная экспедиция в нацпарк «Халапао»
- 2-дневная поездка на Амазонку
Что не входит в цену
- Международные перелёты
- Питание вне программы - около $500 за всю поездку