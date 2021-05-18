Полезная информация о Риу-Верди
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Местное время в Риу-Верди
16:2102
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Риу-Верди
|По-английски
|Rio Verde
|Население города
|229 651 чел.
|Аэропорт
|Риу-Верди RVD
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|721 м. от уровня моря
Где находится Риу-Верди на карте
Риу-Верди