Полезная информация о Риу-Верди

Что нужно знать о Риу-Верди: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Риу-Верди, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится